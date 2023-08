VIDÉO - Cancale : un jeune nageur disparaît en mer

Il était 20 heures, le samedi 5 août, lorsque Vanessa et son mari, en vacances dans la région, aperçoivent sur la plage de Cancale une personne se débattre dans l’eau et un autre garçon s’agiter sur le rivage. Des images de la mer très agitée ont été filmées au même moment, à quelques kilomètres de Cancale. Météo France avait publié une carte d’alerte au vent violent et une vigilance orange pour risque de vague et submersion sur les côtes de Saint-Malo et Cancale.