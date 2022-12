VIDÉO - Carambolage sur l’A72 : des dizaines de voitures encastrées, un mort et plusieurs blessés

Des voitures déchiquetées témoignent de la violence de l'accident. À 6h10 ce lundi matin, sur l'autoroute A72, 23 véhicules, dont six poids lourds, ont perdu le contrôle et provoquer un violent carambolage. Un homme de 71 ans a perdu la vie, trois autres personnes sont grièvement blessées.

Régine, qui était dans l'un des véhicules au moment des faits, est encore sous le choc. "Il y a une voiture qui est passée entre le camion et nous et qui est allée s'encastrer sous le camion. Elle a arraché l'arrière de notre voiture et poussé la voiture qui s'était déjà encastrée dans le camion, témoigne-t-elle auprès de TF1. Heureusement, on était dans un Q8, une grosse voiture bien solide, sinon je pense qu'on ne serait plus là".