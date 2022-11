Carantec : un drame évitable ?

Selon les premiers éléments de l'enquête, le couple était en instance de divorce dans un contexte de tension. Dans la commune de Carantec où a eu lieu le drame, les habitants sont abasourdis et s'interrogent. "C'est incompréhensible, c'est horrible", déclare l'un d'eux. "On se pose des questions. Est-ce qu'elle a été écouté ? Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose de plus ?", ajoute une habitante.