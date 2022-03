Carburants : en pleine hausse des prix, les vols par siphonnage explosent

Dans le cas de ces habitants, les auteurs présumés ont pu être identifiés grâce à la présence de caméras de vidéo-surveillance. De leurs côtés, les artisans touchés accumulent les plaintes et mettent en œuvre aussi des moyens de protection. Certaines entreprises de travaux publics dépensent ainsi chaque année près de 30.000 euros entre caméras, chiens de garde et vigiles. "Cela nous permet de pouvoir dormir tranquille, de ne pas arriver tous les matins et voir des réservoirs ouverts et des vols à répétitions", confie Arnaud Chassaing, cogérant d'une entreprise de transports du Lot.