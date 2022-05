Caroline Darian : les horreurs de mon père

Longtemps inquiète pour la santé de sa mère, Caroline a révélé : "Ses absences se sont transformées en amnésie, insomnie. Elle perdait ses cheveux, elle était mince, elle était constamment étourdie au téléphone. Elle a passé un scanner et a vu trois neurologues, aucun d'eux n'a compris (…)". Après cinq années de vie commune, sa mère a porté plainte contre son mari. Elle s'est aussi constituée partie civile. Un an et demi après les faits, Caroline Darian les a dénoncés dans un livre intitulé "Et j'ai cessé de t'appeler papa" aux éditions JC Lattès.