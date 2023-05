VIDÉO - Dans quels départements a-t-on le plus de risques d'être cambriolé ?

Les cambriolages sont aussi plus fréquents dans les communes où les niveaux de vie des habitants sont élevés. "Si on répartit les communes en quatre groupes de même population selon leur niveau de vie médian, le taux moyen de cambriolages en 2022 est de 7,7‰ dans le groupe des communes où le niveau de vie médian est le plus élevé", écrit l'Insee, avant d'ajouter que ce chiffre baisse dans les deux groupes suivants.

Mais ce taux remonte pour les communes au niveau de vie médian le plus bas, car les ménages les plus pauvres sont souvent concentrés dans des communes densément peuplées, qui sont plus sujettes aux cambriolages. Sont notamment concernées les communes des banlieues du nord-est de Paris, mais aussi Perpignan, Nîmes, Montpellier, Marseille, Lyon, ou encore Villeurbanne.