Cartes grises, amendes : attention aux faux garages

Christophe est victime d’une arnaque plutôt sophistiquée. Des escrocs usurpent son identité pour créer une entreprise, avec comme activité principale, l’achat et la vente de véhicule. Il s’agit en fait d’un garage fictif. Cette société va ensuite pouvoir émettre des cartes grises et donc immatriculer des centaines, voire des milliers de voitures. Et c’est Christophe qui en est le responsable légal. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article.