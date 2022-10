Catastrophe ferroviaire de Brétigny : la SNCF lourdement condamnée

Neuf ans que les victimes et les familles attendaient cette décision de justice. Ce mercredi matin, le tribunal d’Évry a condamné la SNCF à 300.000 euros d’amende, plus lourde que les 225.000 encourus, du fait de l'état de récidive légale de l'entreprise en matière d'homicides involontaires, et l'a reconnu coupable de l’accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Un drame qui a coûté la vie à sept personnes et fait de centaines de blessés. "Ce qui est le plus important, ce n'est pas cette condamnation, finalement assez dérisoire, ce sont les mots que le tribunal met dessus pour dire que nos clients ne sont pas morts par hasard. Ils sont morts parce que des fautes ont été commises et qu'elles ont été identifiées", explique à notre micro Me Alexandre Varaut, avocat de victimes.