VIDÉO - "Ce n'est pas rassurant" : la sœur de Karine Pialle réagit à la garde à vue de son beau-frère

Alors que le mystère de la disparition de Karine Pialle dure depuis plus de deux mois et demi, l'enquête serait-elle en train de prendre un tournant ? Le mari de la mère de famille de 54 ans, Michel Pialle, a été interpellé mercredi matin et placé en garde à vue à La Roche-sur-Yon. Depuis que son épouse a été portée disparue le 27 mars dernier, son mari n'a cessé d'affirmer qu'elle était partie volontairement de leur domicile de Maché, en Vendée.

Michel Pialle a été arrêté vers 8h30 dans la maison familiale située au lieu-dit la Malnoue, à quelques kilomètres du bourg de Maché, 1600 habitants. Ce mercredi matin, le lieu-dit était bouclé par les forces de l'ordre et le domicile du couple perquisitionnée pour la deuxième fois.

Contactée par téléphone par TF1, la sœur de Karine Esquivillon, épouse Pialle, a réagi avec inquiétude à l'annonce de l'interpellation de son beau-frère. "Je ne peux pas imaginer qu'il ait fait quelque chose à ma sœur, je ne peux pas", confie Adélaïde Esquivillon dans le reportage du 13H en tête d'article. "Je sais bien que ce n'est pas parce qu'il est en garde à vue qu'il est coupable, bien sûr, mais ce n'est pas rassurant", poursuit-elle.