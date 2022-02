Ce que deviennent les biens saisis pour le compte de l’État

Une fois confisqués, ces biens sont gérés depuis Paris par un organisme discret, créé en 2010 l'Agrasc. Cette agence dépend des ministères de la Justice et du Budget. Elle affiche un compte bancaire bien garni, avec plus d'un milliard d'euros. Une quarantaine de personnes, magistrats, policiers, et agents des impôts y traitent 1 700 dossiers par mois. Des affaires de proxénétisme, de corruption, gérées en direct.