VIDÉO - Ce que l'on sait de l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens

Vers 21h30, juste après l'interview donnée par le chef de l'État au 20 heures de TF1, plusieurs manifestants qui participaient à une "casserolade" contre la réforme des retraites ont pris à partie Jean-Baptiste Trogneux, devant la chocolaterie qui appartient à sa famille et au-dessus de laquelle se trouve son appartement.

"Ils ont commencé à l'insulter copieusement et à se rapprocher, à devenir de plus en plus véhéments, à le pousser, et un plus énervé que les autres est arrivé et lui a décoché une belle droite dans la mâchoire", explique Jean-Alexandre Trogneux, le père de la victime, au micro de TF1. "Ça a déclenché un déchaînement de violence, ils se sont mis à dix sur lui à le fracasser."