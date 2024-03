Cécile Vallin, disparue en 1997, victime de Michel Fourniret ? Le pôle "cold case" enquête

Cécile Vallin, 17 ans, a disparu le long d'une route de Savoie en 1997. L'enquête a été relancée en décembre dernier, après que Monique Olivier a évoqué, lors de son procès, une jeune fille qui pourrait correspondre à son profil. Elle sera entendue par les juges du pôle cold case de Nanterre en charge de l'affaire.

Le visage de sa fille ne le quitte jamais. 27 ans après la disparition de Cécile Vallin, son père espère toujours savoir ce qui est arrivé à sa fille. "On ne peut pas imaginer un instant de passer à autre chose, j'espère savoir la vérité bientôt", confie Jonathan Oliver à TF1.

Âgée de 17 ans, Cécile a disparu sur une route de Savoie en 1997. Depuis, aucune piste n'a été privilégiée. Jusqu'au procès de Monique Olivier, en décembre dernier. L'ex-femme du tueur et violeur en série Michel Fourniret a affirmé l'avoir vu en 1997 avec une jeune fille, dont la description pourrait correspondre avec Cécile Vallin.

Le dossier est désormais entre les mains du pôle cold case du tribunal de Nanterre, dédié aux crimes non élucidé. Monique Olivier doit être entendue par les juges à ce sujet. "La grande différence avec l'arrivée du pôle cold case, c'est (qu'il) réactive le dossier avec des moyens beaucoup plus importants", se réjouit le père de Cécile Vallin.

105 dossiers étudiés

Créé il y a deux ans, le pôle cold case représente un espoir pour les familles de victimes en quête de vérité. 105 dossiers sont étudiés par les juges, et 385, soit trois fois plus, sont en attente. "La saisine du pôle cold case, c'est à la fois se dire qu'un dossier va être traité, qu'on ne va pas le terminer et qu'en même temps on voit s'échapper tout le spectre de la prescription", explique Caty Richard, avocate de la famille de Cécile Vallin.

Cinq magistrats spécialisés travaillent à plein temps dans ce pôle où ils reprennent les enquêtes avec un regard neuf. À leur tête, se trouve Sabine Kheris, une magistrate connue pour avoir fait parler Michel Fourniret sur la disparition d'Estelle Mouzin. "L'intérêt du fonctionnement du pôle, c'est de pouvoir apporter une plus-value en termes de technicité et de spécialisation des magistrats, en termes aussi de techniques d'enquête par exemple en s'appuyant sur l'ADN", précise Pascal Prache, procureur de la république au tribunal judiciaire de Nanterre, avant d'ajouter : "Ces derniers mois, nous avons eu au moins deux procédures qui ont avancé significativement, avec des mises en examen."

Au total, cinq affaires ont été résolues depuis la création du pôle cold case.