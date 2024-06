On en sait plus sur les cinq cercueils déposés au pied de la tour Eiffel ce week-end. Trois suspects ont depuis été mis en garde à vue. De plus en plus d'éléments laissent penser qu'ils pourraient s'agir d'une ingérence étrangère venue de Russie.

Une mise en scène macabre. Cinq cercueils recouverts d'un drapeau français ont été déposés samedi 1er juin au pied de la tour Eiffel. Nous nous sommes procurés les photos de deux hommes (ci-dessous) au moment où ils déposent ces cercueils samedi matin. Sur chacun d'entre eux, il y a l'inscription "soldat français de l'Ukraine". Immédiatement, la police envoie un robot démineur et une équipe de cynophile. "Ils craignaient que des explosifs aient pu être déposés au niveau de ces cercueils. La levée de doutes effectuée, il s'agissait de sacs de plâtre", nous explique Mick Depoorter, membre du syndicat Alliance Police Nationale.

Document TF1-LCI

Document TF1-LCI

Le conducteur de la camionnette qui transportait les cercueils est rapidement interpellé à proximité. Plus tard, deux autres hommes sont arrêtés à la gare routière de Bercy. Ils sont de nationalité allemande, bulgare et ukrainienne. Le conducteur dit avoir reçu 120 euros, les deux autres, 400 euros chacun. S'agit-il d'une opération en réponse aux propos d'Emmanuel Macron qui a affirmé que la question d'envoyer des soldats en Ukraine ne pouvait pas être exclu ? "Cette idée de cercueils français qui reviendraient en France à cause d'Emmanuel Macron est très discutée à la télé russe par les propagandistes payés par le Kremlin", analyse à notre micro Vera Grantseva, experte de la Russie et enseignant à Sciences Po Paris.

Le conducteur de la camionnette est d'ailleurs un lien avec le responsable présumé des tags de mains rouges sur le Mur des Justes du Mémorial de la Shoah, il y a trois semaines. Là aussi, la filière était bulgare. L'hypothèse d'une opération de déstabilisation en provenance de Russie est privilégiée par les enquêteurs.