Quelques jours après la découverte de cinq cercueils au pied de la Tour Eiffel, l'enquête progresse. Trois personnes ont été interpellées. L'un des suspects, un ressortissant bulgare, aurait un lien avec une précédente affaire d'ingérence étrangère en France.

Recouverts du drapeau français, cinq cercueils ont été découverts le samedi 1er juin au pied de la tour Eiffel. Sur chacun d'entre eux, il y avait l'inscription : " Soldat français de l'Ukraine". L'équipe de TF1 s'est procuré les photos de deux hommes, au moment où ils déposent les cercueils.

Très vite après les faits, la police sécurise la zone. Elle intervient rapidement avec un robot démineur et une équipe cynophile. "Ils craignaient que des explosifs aient pu être déposés au niveau de ces cercueils. La levée de doutes effectuée, il s'agissait de sacs de plâtre", nous explique Mick Depoorter, membre du syndicat Alliance Police Nationale.

À l'arrivée des forces de l'ordre, trois hommes prennent la fuite. Le chauffeur de la camionnette qui transportait les cercueils est interpellé à proximité. Deux autres individus sont arrêtés plus tard à la Gare routière de Bercy alors qu'ils tentent de fuir vers l'Allemagne. L'un est allemand, le chauffeur est bulgare et le troisième est ukrainien. Selon les enquêteurs, ils pourraient être en lien avec un ressortissant bulgare qui est soupçonné d'avoir tagué des mains rouges, il y a trois semaines, sur le Mur des Justes du Mémorial de la Shoah à Paris. "Ça correspond à des manœuvres d'ingérence, de tentatives de déstabilisation, voire d'infiltration et de cyberattaque qui se multiplient ces derniers mois et ces dernières années", nous explique Frédéric Lauze, membre du syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN).

L'enquête devra déterminer si la Russie est en cause. Les trois hommes ont été laissés libres lundi soir et échappent à une mise en examen pour violence. Récemment, les services de renseignement français ont mis en garde contre des actions de déstabilisation par Moscou via des russophones recrutés sur les réseaux sociaux. Un mode opératoire qui rappelle les tags d'étoiles de David à Paris en octobre 2023 commandités par un oligarque moldave proche du Kremlin.