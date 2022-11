"Balance ton voleur" : ces commerçants affichent les photos des voleurs

De plus en plus de commerçants publient des images de leurs voleurs. En septembre, Nicolas Zimmer, un autre commerçant, a diffusé les images d'un vol dans sa dépôt-vente. Deux jours après, les voleurs ont rendu les objets volés prétextant un oubli de paiement. Et c'est justement le but. Il a détruit les images sans porter plainte. "Ils étaient gênés, ils avaient honte, c'était le but. Comme ils ont rarement peur de la justice. On n'hésitera pas à le refaire", lance-t-il. Certains clients sont plutôt compréhensifs et trouvent que ce procédé est normal. Normal, mais illégal, car cela revient à faire justice soi-même.

"Vous n'avez pas le droit de diffuser les images parce que les personnes qui figurent sur ces images bénéficient de la présomption d'innocence, rappelle Delphine Meillet, avocate au barreau de Paris. Ces images sont faites pour être transmis à la police. " D'après le code pénal, "l'atteinte à la vie privée par la diffusion d’images est passible d’un an de prison et 45 000 € d’amende".