VIDÉO - "Ces coupures ont l'aspect du vrai" : en Europe, les saisies de faux billets en hausse

Les commerçants constatent une augmentation de la circulation de faux billets, développant des techniques parfois insolites pour les repérer. Leur saisi a augmenté de 24% dans l'Union Européenne en 2023, et la France est particulièrement concernée. TF1 fait le point.

Un geste devenu systématique pour ce buraliste. À chaque billet reçu, une vérification s'impose à l'aide d'une petite machine. Car en effet, comme nombre de commerçants, Jean-François Vigouroux détecte tous les mois des faux billets. "Si c'est un client habituel, il va à la banque, il le change ou il me paie autrement. Parfois ce sont aussi des clients qu'on ne voit jamais, qui viennent occasionnellement, et qui essaient de refiler un faux billet", constate le buraliste.

Les fausses coupures se multiplient. Chez un autre buraliste, la technique du "mouchoir en papier" est cette fois utilisée. "On frotte, et hop, vous êtes sûr que ce sont des vrais billets", affirme-t-il en dévoilant un mouchoir tâché par la couleur du billet. "Ça marche pour n'importe quel billet, à chaque fois la couleur du billet ressort", ajoute-t-il fièrement.

467.000 fausses coupures retirées de la circulation en Europe en 2023

En 2023, 467.000 fausses coupures ont été retirées de la circulation en Europe, soit 24% de plus en seulement un an selon la Banque centrale européenne. Un tiers d'entre elles a été retrouvé en France. Les raisons : on y trouve de nombreux touristes. Par ailleurs, le pays partage une frontière avec l'Italie, principal producteur de fausses coupures.

Il est ensuite aisé de les écouler en France. Certaines messageries regorgent d'annonces proposant la vente de faux billets. Pour les besoins de l'enquête, une équipe de TF1 est entrée en contact avec l'un de ces vendeurs. Résultat : pour 400 euros dépensés, il nous promet 2500 euros en coupures de 50.

"Ces coupures ont l'aspect du vrai, et pour cause, bien souvent il s'agit de vrais billets qui sont présentés. Ils ne vous seront jamais envoyés puisque vous allez soit rien recevoir, soit recevoir des coupures de très mauvaise qualité que de toute façon, vous ne pourrez pas mettre en circulation", détaille Yannette Bois, cheffe de l'Office central pour la répression du faux-monnayage (OCRFM).

La détention de fausse monnaie peut être punie de 10 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende. Dans cette industrie de la fausse coupure, certains réseaux étrangers excellent. "Les mieux réussis sont les billets bulgares pour les 100, 200, et 500 euros. Ça veut dire beaucoup d'argent investi, mais ça veut aussi dire que les gens sont capables de faire marcher les machines", alerte Tangi Olier, chef de la section stratégie renseignement à l'OCRFM.

"À partir du moment où vous avez la connaissance des techniques et le matériel nécessaire, vous pouvez vous rapprocher d'un billet authentique", poursuit-il. En juin dernier, les douanes italiennes ont démantelé l'un des plus gros réseaux de faux billets. "Ici, la présence de la criminalité organisée est très forte. Et même lorsqu'on les interpelle et qu'on les met en prison, ils continuent encore derrière les barreaux", confie la procureure Maria Antonietta Troncone, à l'origine de ce coup de filet.