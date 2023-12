VIDÉO - "Cette décision envoie un mauvais signal" : aucun élève impliqué dans l'assassinat de Samuel Paty n'ira en prison

Le tribunal pour enfants de Paris jugeait plusieurs anciens collégiens impliqués dans la mort de Samuel Paty. Chacun avait joué un rôle différent dans l'engrenage qui a mené à l'assassinat du professeur le 16 octobre 2020. Cinq co-accusés ont écopé de peines de prison avec sursis, et le sixième d'une peine de prison ferme qui sera effectuée avec bracelet électronique. À la sortie de l'audience, la famille de Samuel Paty était déçue par la clémence du jugement.

Abasourdie. La sœur de Samuel Paty, comme toute sa famille, regrette un jugement qui n'envoie personne en prison. Seulement 14 à 20 mois de prison avec sursis pour cinq des six prévenus mineurs. Pour le sixième, celui qui avait désigné le professeur au terroriste, c'est deux ans dont six mois fermes. Mais il restera libre et portera un bracelet électronique pendant la durée de sa peine.

"Mauvais signal"

"C'est une décision qui, à notre sens, envoie un mauvais signal", estimait Maître Virginie Leroy à la sortie de l'audience. "Un mauvais signal d'abord à la famille de Samuel", dont elle est l'avocate, mais aussi "un mauvais signal aux élèves, aux enseignants, et au respect de nos libertés les plus chères".

L'adolescente, dont le mensonge avait provoqué l'engrenage fatal, est condamnée à 18 mois de prison avec sursis. "Sans la mineure qui a menti, et maintenu ses mensonges pendant une longue période, Samuel Paty n'aurait pas été tué", a affirmé l'avocat du fils de Samuel Paty, Maître Francis Szpiner.

Si elle pouvait revenir en arrière, (...) évidemment qu'elle ferait autrement, et qu'on n'aurait pas cet acte de barbarie Maître Mbeko Tabula

L'adolescente avait treize ans au moment des faits, et son avocat assure qu'elle avait beaucoup évolué en trois ans. "Elle regrette la globalité de ses propos et de ses mensonges. Si elle pouvait revenir en arrière, et qu'elle avait une baguette magique évidemment qu'elle ferait autrement, et qu'on n'aurait pas cet acte de barbarie", explique Mbeko Tabula, avocat de la défense.

Les peines de prison ont été assorties d'obligation de suivis judiciaire et médical pour ces six adolescents, désormais tous lycéens. L'affaire n'est pas close pour autant : fin 2024 s'ouvrira un autre procès, devant les Assises cette fois. Huit adultes comparaîtront, dont le père de l'adolescente condamnée ce vendredi.