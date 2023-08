Noyade mortelle sur une plage en Vendée : quatre décès en une semaine

C'est au large de la plage de Sauveterre, lundi 21 août, qu'un baigneur a perdu la vie. L’homme de 56 ans nageait avec une planche. En difficulté pour regagner la terre, il s'est noyé, et les secours n'ont pas pu le réanimer. Pourtant, sur cette plage, la baignade est strictement interdite, et les vacanciers connaissent les risques : "La plage est réputée pour être dangereuse, à cause du courant et parce qu'elle n'est pas surveillée", confirme une habituée de ce lieu dans le reportage en tête de cet article.