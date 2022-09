Chamonix : un drame évité de justesse

Dans un grondement sourd et une épaisse fumée, des pans entiers de roches s’effondrent à seulement quelques mètres de plusieurs alpinistes. Aucun blessé n’est à déplorer, mais cet écroulement a eu lieu sur une route populaire et très fréquentée du massif du Mont Blanc, l’arête des Cosmiques. Là, à 3 600 mètres d’altitude, se trouve le “refuge des Cosmiques”. Noé Vérité, son gardien le constate, ces éboulements sont de plus en plus nombreux dans son secteur.