VIDÉO - Mort de Loïc dans les Vosges : le conducteur "n'arrive pas à encore à s'expliquer"

Les trois occupants du véhicule, qui a fauché Loïc et blessé huit autres jeunes, ont été entendus par le juge d’instruction à Épinal toute la journée de mardi, puis le conducteur âgé de 25 ans et ses deux passagers ont été placés en détention provisoire, après leurs mises en examen pour assassinat sur Loïc et tentative d’assassinat sur les autres victimes. "Il n'arrive pas encore à s'expliquer sur les circonstances précises et exactes de l'accident, mais il est profondément dévasté par ce qui s'est passé et les conséquences qui en résultent aujourd'hui pour l'ensemble des victimes", explique maître David Collot, avocat du conducteur en détention provisoire.