VIDÉO - Piétons fauchés par une voiture dans les Vosges : "Ils sont montés au moins à 120-130 km/h"

C'est sur une route départementale des Vosges que le drame est survenu. Dimanche 27 août, aux "environs de 05h30, à Charmes", commune à une trentaine de kilomètres au nord d'Épinal, "un véhicule a percuté successivement deux groupes de piétons. Une des personnes percutées est décédée, une autre est grièvement blessée avec un pronostic vital engagé", a indiqué dans un communiqué le procureur de la République d'Épinal, Frédéric Nahon.

Au total, six personnes ont été renversées. Elles "ont été fauchées à 200 mètres d'intervalle", a précisé le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) des Vosges. "Il y a un jeune homme de 18 ans qui a perdu la vie et une victime qui a été héliportée vers le centre hospitalier de Nancy et qui est dans une situation critique", a spécifié de son côté David Percheron, sous-préfet d'Épinal (Vosges).