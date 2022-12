Chasse : à partir de quel âge un mineur peut-il utiliser une arme ?

Publiée sur Facebook puis rapidement supprimée par son auteur, la vidéo montre un enfant, dont l’âge est estimé entre 10 et 12 ans, achevant un sanglier avec un couteau, encouragé par son père chasseur. Des images face auxquelles une "enquête de flagrance" a été lancée par la procureure de Châlons-en-Champagne, a indiqué jeudi soir le parquet. Dans cette affaire, l'enfant a utilisé un couteau et non un fusil, et l'enquête a été ouverte pour "provocation de mineur à la commission d'un délit" et "abandon moral de mineur", ainsi que pour "acte de cruauté envers un animal". Mais que dit la loi au sujet des mineurs et la pratique de la chasse ?