Chasse aux rodéos sauvages : policiers contre fous du bitume

Depuis 2018, le rodéo est un délit. Julien et Dylan risquent jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Cet été 2022, ce phénomène a provoqué une impressionnante série d'accidents. Cette série noire a contraint la police à montrer les muscles. Depuis deux semaines, chaque commissariat doit mener trois opérations anti-rodéo par jour.