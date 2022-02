Chasse : comment améliorer la sécurité ?

Dans les Landes, la transmission est une vertu cardinale entre chasseurs. Stéphane a donc initié son neveu Florian, 17 ans, à la chasse accompagnée. Une seule arme pour deux et des précautions inlassablement répétées. "On a une responsabilité parce que quand on fait la conduite, on peut tuer quelqu'un à tout moment", explique Florian Laborde.