Chassé-croisé : la route des vacances sous haute surveillance

Dans l'année, l'été est la période où se produisent le plus d'accidents notamment à cause des embouteillages. Pour tenter de les réduire, la circulation des poids lourds est interdite sur l'autoroute le week-end. Pourtant, celui-là circule en plein chassé-croisé. Le véhicule est vite immobilisé, et son conducteur écope d'une amende de 90 euros.