Chasse : Formation, simulateur 3D... comment améliorer la sécurité ?

En dépit de règles strictes, l'accident de samedi 19 février à Cassaniouze (Cantal) qui a couté la vie à une randonneuse de 25 ans, relance l'éternel débat sur la chasse. Plusieurs personnalités politiques, écologistes en tête, ont réclamé l'interdiction de cette pratique le week-end et les vacances scolaires, et ce, malgré la diminution constante du nombre d'accidents depuis plusieurs années.

"On tire 10 fois plus de projectiles aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Or, nous avons plus de cinq fois moins d'accidents. Il y a eu un vrai progrès", explique ainsi au 13H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article, Régis Hargues, directeur de la Fédération départementales des chasseurs des Landes (FDC 40).