Chat écrasé par un TGV à la gare Montparnasse : la SNCF devant la justice ce lundi

De son côté, SNCF Voyageurs "regrette ce triste incident". "Nous sommes très touchés par cet événement qui a suscité une vive émotion dans la société et chez les cheminots, et nous renouvelons tout notre soutien à nos deux voyageuses propriétaires du chat Neko", assure la société. "L’audience prévue lundi au tribunal de police sera l’occasion d’éclairer ces faits avec précision", ajoute-t-elle, soulignant "se préoccuper de la cause animale et de la sécurité des animaux de compagnie qui voyagent en train".