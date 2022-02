Chauffards : le fléau de la route

Être verbalisé, perdre son permis pour avoir bu deux bières ou fumer un joint, est souvent considéré comme excessif par les personnes condamnées. La lutte contre la violence routière est d'abord un combat contre l'inconscience, le déni et parfois la mauvaise foi des conducteurs dangereux ou responsables d'accident. Une prise de conscience qui passe par des condamnations plus lourdes, des peines plus suivies par l'administration, mais aussi par des face-à-face, forts en émotion, entre auteurs et victimes d'accidents graves. Découvrez l'intégralité de ce document saisissant sur la lutte contre les chauffards.