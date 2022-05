Chauffeur de bus tué à Bayonne : "que la justice ouvre les yeux", implore sa femme

Véronique Monguillot, la femme de la victime, a témoigné ce jeudi soir au 20H de TF1, se disant anéantie. Au lieu d’être jugés devant une Cour d’assises, les auteurs présumés le seront devant une Cour criminelle. Elle le vit comme une trahison. "On était confiante et puis finalement on ramasse une gifle énorme", lance-t-elle dans la vidéo en tête de cet article.