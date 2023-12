Le mot menaçant retrouvé dans un cahier de l'élève qui a tenté d'agresser une professeure à Rennes

Mercredi 13 décembre, une adolescente munie d'un couteau a menacé une professeure dans un lycée de Rennes. Interpellée, celle-ci a fait l'objet d'une retenue avant d'être hospitalisée. Dans ses affaires, les enquêteurs ont découvert un mot, dans lequel elle annonçait ses intentions.

"Cher journal, je souhaite tuer cette (propos injurieux). 8h45 : tuer", voilà le texte que les enquêteurs ont retrouvé dans l'un des cahiers de l'élève interpellée mercredi au collège Les Hautes Ourmes à Rennes (Ille-et-Vilaine). "Le moment de la rédaction de ce bref message, écrit en anglais, n’est à ce stade pas établi", indique ce vendredi le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc dans un communiqué.

Mercredi, entre 9h30 et 9h40, cette collégienne âgée de 12 ans a sorti en classe un couteau avec une lame de 17 cm, menaçant sa professeure d'anglais qui faisait alors cours. L'enseignante et les élèves présents ont pu s'enfuir sans être blessés et la jeune adolescente a été maîtrisée dans l'enceinte de l'établissement par deux membres du personnel du collège. Une enquête pour "tentative d’homicide volontaire" a été immédiatement ouverte par le parquet de Rennes.

Suite à son interpellation, la mineure a été placée en retenue judiciaire mais n'a pas expliqué son geste faisant valoir son droit au silence. Après un examen psychiatrique qui a conclu qu'elle était "dangereuse pour elle-même", l'adolescente a été hospitalisée.

"Une belle journée car elle allait tuer un prof"

Ce vendredi matin, une information judiciaire criminelle confiée à un juge d’instruction a été ouverte sous la qualification de "tentative de meurtre sur personne chargée d’une mission de service public", à savoir sa professeure.

Mais plusieurs éléments, en plus du mot retrouvé dans le cahier de la jeune élève, font que se pose aujourd'hui la question d’une éventuelle préméditation. En effet, d'après les camarades de classe de la collégienne, celle-ci a indiqué, une semaine avant les faits, qu’elle envisageait de tuer sa professeure d’anglais. Certains ont tenté de la dissuader. Par ailleurs, "le matin même des faits, elle a indiqué à certains élèves que c’était une belle journée car elle allait tuer la prof. Là encore, les élèves ne l’ont pas crue", explique le procureur. Quant à l'arme employée par la collégienne pour les menaces, celle-ci a été utilisée le matin même lors du petit déjeuner familial. "Il y a lieu de penser qu’elle l’a pris après, avant de se rendre au collège", estime le procureur.

Le magistrat explique que toutefois,"cette éventuelle préméditation n’a volontairement pas été prise en compte dans la qualification pénale retenue afin de privilégier la qualité particulière de la victime (un professeur) qui a été clairement visée en tant que telle dans ces faits". Il rappelle que "ces deux circonstances ne peuvent juridiquement être cumulées".

"L'arme utilisée pour le petit déjeuner"

S’agissant du discernement de la mineure, Philippe Astruc rappelle que"le code de justice pénale des mineurs prévoit une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans." "À ce stade, un certain degré de discernement parait exister, mais ce travail d’analyse devra se poursuivre donc dans le cadre de l’information judiciaire ouverte ce jour", conclut-il.