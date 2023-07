VIDÉO - Chez les pépiniéristes, dans la rue ou même sur les rond-points : les vols de plantes se multiplient

Contrairement aux mairies qui décorent la voie publique, les pépiniéristes peuvent mettre en œuvre plus de moyens de protection, comme en témoigne Léon Bontemps, qui a investi dans "des fils de fer barbelés, le site est sous télésurveillance, et on a un berger allemand qui reste là la nuit". Selon lui, la majorité des vols de plantes sont faits "soit par des gens qui travaillent au noir et qui vont planter ça sur d'autres chantiers, soit des particuliers qui passent et qui prennent pour mettre dans leur propre jardin".