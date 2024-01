La nuit de la Saint-Sylvestre, un premier grand test avant les Jeux Olympiques

Moins de voitures brûlées, moins de mortiers d'artifice : le bilan de la nuit de la Saint-Sylvestre est encourageant à quelques mois du coup d'envoi des Jeux Olympiques. Les autorités ont annoncé 389 interpellations dans tout le pays, soit 10% de moins qu’en 2023.

Dans un quartier bordelais, la soirée du réveillon a laissé des traces. Un bar-tabac entièrement calciné et des carcasses de voitures brûlées. Sur les lieux, les policiers ont même essuyé des tirs de mortiers. Pourtant, sur l’ensemble du territoire, on observe une délinquance en baisse. C’était déjà le cas en 2023 : le nombre de voitures brûlées a encore diminué de 10% cette année 2024. Les tirs de mortiers d’artifice ont chuté de 80%. Les interdictions et les saisies se sont multipliées ces dernières semaines.

90.000 policiers et gendarmes mobilisés

Pendant toute la soirée, un dispositif de sécurité important avait été déployé. 90.000 membres des forces de l’ordre ont été mobilisées dans tout le pays, épaulées par 5000 militaires Sentinelle. À Paris, plus d'un million de personnes ont assisté au feu d’artifice sur les Champs-Élysées, sans qu'aucun incident ne trouble la fête.

Alors, est-ce un test réussi avant les Jeux olympiques 2024 ? En ce premier jour de l’année, le ministre de l'Intérieur se projette déjà vers cette échéance, confiant. À l’occasion des JO, Paris pourrait accueillir seize millions de visiteurs l’été prochain.