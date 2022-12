Femme dans le coma après une agression par son ex : ce que l'on sait du drame de Blois

Le suspect est finalement interpellé deux jours plus tard, le jeudi 15 décembre à 6H30 à Plaisir dans les Yvelines et placé en garde à vue. Âgé de 27 ans, ce dernier est défavorablement connu de la justice, notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et pour des faits de violences.

"Lors de ses auditions, il a indiqué qu'il voulait avoir des explications, notamment sur la rupture, la perte de l'enfant et la publication d'une photo sur les réseaux sociaux. Il a reconnu avoir 'violemment' tiré en arrière son ancienne compagne vers le hall d'entrée, la faisant tomber au sol, puis lui avoir donné plusieurs coups de pied 'd’écrasement' dans la tête. Il a notamment déclaré qu’à la suite de la rupture et l’avortement décidés par celle-ci, il était 'dans l’esprit, tu m’as fait du mal, je te fais du mal' et que 'foutu pour foutu', il avait 'vrillé'", a détaillé la procureure de Blois. L'ancien compagnon de Chloé a toutefois contesté devant les enquêteurs avoir eu l'intention de tuer son ancienne compagne.