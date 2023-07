VIDÉO - "J'ai pensé qu'il était mort" : le témoignage du père d'Axel, 8 ans, tombé dans un cratère aux Galápagos

"On n'arrêtait pas de crier, et au bout d'un moment, on l'a entendu. Je l'appelais, je lui demandais comment ça allait, je lui disais de ne pas bouger", se rappelle l'enfant. Les secours sont ensuite arrivés. Pendant cinq heures, ils ont remonté le petit garçon de 8 ans grâce à un système de cordes et de poulies, a expliqué Jérôme Devosse à nos confrères de RTL, après avoir précisé que son fils avait pu être localisé à l'aide d'un drone. Les médecins qui l'ont examiné par la suite n'en revenaient pas : Axel n'avait que quelques fractures et de légères contusions.