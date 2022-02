Tabac : les saisies des douanes repartent fortement à la hausse

Quelques minutes plus tard, les douaniers font au contraire une belle prise. Ils découvrent une trentaine de cartouches de cigarettes transportées par quatre touristes albanais. Toute la cargaison a donc été saisie. Pour une infraction de ce type, l'amende s'élève à deux fois la valeur de la marchandise. Dans ce cas, les quatre contrevenants affirment ne pas pouvoir payer. "Si vous ne payez pas l'amende, on va devoir aller au tribunal. On va saisir les cigarettes et le véhicule", explique Stéphanie, inspectrice des douanes, à un de ces hommes. Cependant, en approfondissant leurs recherches, les douaniers découvrent une grosse quantité d'argent, leur permettant de s'acquitter de l'amende.