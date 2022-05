Cinq morts dans un crash : que s’est il passé ?

L’avion de tourisme avait décollé à 16 h 30 d'un aérodrome près de Grenoble. Âgé de 66 ans, le pilote était un haut fonctionnaire de l’Éducation nationale. Deux adolescents et leur grand-mère figurent aussi parmi les victimes. Selon le capitaine Lionel Leleux, commandant en second de la Compagnie de Gendarmerie de Meylan, sur ces cinq personnes, il y a un pilote, deux personnes de sexe féminin. L’une d’elles était accompagnée par ces deux petits enfants. L’un âgé de onze ans et l’autre de quatorze ans.