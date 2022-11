Cinq sauveteurs de la SNSM en garde à vue : à Ouistreham, habitants et bénévoles entre colère et incompréhension

Les habitants de Ouistreham sont partagés entre incompréhension et injustice. Cinq bénévoles de leur station de sauvetage viennent de passer 36 heures en garde à vue. "Un bénévole, c’est quelqu’un qui va au-devant des gens pour aider, pour faire quelque chose de bien, et qu’ils soient mis en garde à vue, c’est ça qui peut être choquant", affirme un habitant au 20H de TF1, dans le reportage en tête de cet article. "C’est quelque chose qui est un peu impressionnant, surtout dans ce genre d’enquête où, comme on voit, les personnes étaient bénévoles et ont mis leur propre vie en danger", ajoute une jeune femme.