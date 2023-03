VIDÉO - Cocaïne échouée en Normandie : les habitants inquiets d'un possible narcotourisme

Les plages du Cotentin sont sous haute surveillance : l’hélicoptère de la marine dans les airs et des gendarmes armés au sol, à l’affût de nouveaux paquets qui pourraient s’échouer, les yeux rivés sur la plage de Néville-sur-Mer où plus d’une tonne de cocaïne a été découverte mercredi dernier dans des sacs. Des dizaines de millions d’euros de marchandise retrouvés sur les bords de ce village de 200 habitants. "On retrouve des saloperies, du plastique, des choses comme ça mais bon, moi, je me promène et puis je ne cherche pas de la coke", sourit un habitant.