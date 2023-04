Cocaïne, produit toxique… Les circonstances de la mort d'un agent de la SNCF après avoir bu un liquide se précisent

Vers 19 heures, quatre agents d’escale se retrouvent dans un local et se servent quatre verres de l’un des "punchs" qui se trouvait dans l'un des deux cubis. L'un d'entre eux, âgé de 41 ans, marié et père de deux enfants, boit le premier son verre et le recrache "immédiatement en disant à ses collègues de ne pas y toucher". Alors qu’il était retourné sur le quai de la gare, il appelle ses collègues à l’aide. Pris de convulsions et de vomissements, il est en train de faire un malaise qui allait entrainer son décès malgré leur intervention et celle des pompiers, détaille le procureur.