VIDÉO - Collégien tué à Viry-Châtillon : qui sont les jeunes mis en examen ?

Les obsèques de Shemseddine, agressé près de son collège à Viry-Châtillon, auront lieu mardi 9 avril 2024. Quatre mineurs et un majeur de 20 ans ont été mis en examen. Quel est le profil des agresseurs présumés, dont trois appartiennent à la même famille ?

Shemseddine connaissait ses agresseurs présumés. L'un d'eux a même été son entraîneur de football. Ils ont grandi à Viry-Châtillon (Essonne), une petite ville qui peine toujours à comprendre. Le mobile, selon le procureur, concernerait des messages échangés entre Shemseddine et une mineure de quinze ans, à propos de sexualité. Des messages qui n'ont pas plu au frère de l'adolescente.

Une agression filmée par la caméra du collège

L'adolescente n'a pas de casier. Son frère aîné a 20 ans. Il est livreur de repas et a été condamné pour détention de stupéfiants en février 2023. Le deuxième frère a dix-sept ans, déjà connu de la justice pour des faits de violences en réunion, extorsion et vol aggravé. Deux amis les accompagnaient au moment de l'agression. Tous les deux ont dix-sept ans et seul l'un d'eux est connu pour tentative d'extorsion en 2023.

L'équipe du 13H de TF1 a interrogé plusieurs proches des suspects. Si personne n'a accepté de parler face caméra, l'un d'eux à livrer sa version des faits : "C'est un accident, il n'y a pas eu de préméditation. Ils étaient juste venus chercher leur sœur au collège."

Les quatre hommes ont été placés en détention provisoire et la jeune fille dans un foyer, hors du département. Les quatre hommes sont poursuivis pour assassinat. Ils risquent la prison à perpétuité. Qui a porté les coups ? Une partie de la scène a été filmée par les caméras du collège de la victime. Pour l'heure, ils sont présumés innocents.