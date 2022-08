Colmar : des renforts pour lutter contre les rodéos urbains

Tout part d'une remarque. Abdul est dérangé par les allées et venues d'un scooter sur un trottoir de la Rue Berlin. La réflexion déplaît au jeune qui fait du rodéo. Il abandonne son scooter et revient quelques minutes plus tard avec des amis et une arme. Deux suspects sont recherchés par la police judiciaire. Le premier a 17 ans, le second est tout juste majeur. L'un aurait fourni l'arme et l'autre aurait tiré.