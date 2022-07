Combat acharné : les feux toujours en progression

Au fil des heures, un gigantesque panache de fumée touche toujours plus de Français. Il enveloppe la ville de Bordeaux lundi soir, à une quarantaine de kilomètres de là. Au réveil, ce mardi matin, l'odeur de brûlé surprend les Nantais à 350 kilomètres, puis atteint Limoges, qui se couvre d'un voile. Il est recommandé aux personnes les plus fragiles de ne pas ouvrir les fenêtres et de limiter les sorties.