VIDÉO - Comment les douanes traquent le tabac de contrebande

En 2022, par exemple, la direction régionale des Douanes de Bretagne a saisi près de 711 kg de tabac, dont 293 kg par voie postale, selon Stéphanie Lecleuyou, cheffe du pôle orientation des contrôles. Le gouvernement veut encore accélérer avec des moyens supplémentaires comme les chiens renifleurs.

Pour saisir de grosses quantités, ils mènent aussi des opérations d'envergure sur des aires de repos par exemple. À l'aide d'un bras articulé monté sur un camion, il est possible de scanner l'intégralité de la cargaison d'un poids lourd. Les camions français et étrangers ont été interpellés directement sur la voie rapide. "Les camions sont susceptibles de transporter de grosses quantités de cigarettes et de tabac. Ces transports illicites viennent alimenter l'économie parallèle et l'argent sale des organisations criminelles", nous explique Yves Bourlieux, directeur régional des Douanes de Bretagne. Ce jour-là, aucune saisie, l'opération sera renouvelée cette année.