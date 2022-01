Comment lutter contre le fléau des voitures ventousées

Jetons un œil au code de la route. Au bout de sept jours d'affilé sur la même place, un véhicule est considéré voiture ventouse, comme collée à l'asphalte. Pour son propriétaire, la loi prévoit une amende de 35 euros et une mise en fourrière pour décoller ces encombrants véhicules. Le fléau des voitures ventouses ne date pas d'hier. Près de 50 ans plus tard, la facture explose pour les mairies. À Montgeron, 24 000 habitants et près de 200 voitures ventouses retirées chaque année. Parfois, ces voitures ventouses sont purement et simplement abandonnées par leurs propriétaires.