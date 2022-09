VIDÉO - Comment une usurpatrice connue de la justice s'est fait passer pour une institutrice

La colère est toujours vive et des questions continuent d'obséder les parents d'élèves. Comment cette femme, Samantha Avril, a-t-elle pu se faire passer pour une enseignante alors qu'elle ne disposait d'aucun diplôme ? Cette usurpatrice est parvenue à berner l'Académie et a été autorisée à donner des cours aux classes de CP et CE1 dans une école de Taponas près de Mâcon. "On met nos enfants à l'école en pensant qu'ils sont en sécurité, là il n'y a rien eu, mais on ne sait pas ce qu'il aurait pu passer", témoigne une mère de famille dans la vidéo en tête de cet article.