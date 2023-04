VIDÉO - Comment une mère et son fils ont piraté des cartes de fidélité pour voler des milliers d'euros

Aidée de son fils de seize ans, la suspecte avait acheté sur le Darknet douze cartes de fidélité piratées appartenant à d'autres clients. Elle utilisait ensuite leurs identifiants pour régler ses achats et vider les cagnottes de ses victimes. Grâce à ce système, elle a réussi à détourner jusqu’à 4700 euros. Une pratique qui semble se répandre alors que les cagnottes des cartes de fidélité attisent de plus en plus la convoitise des escrocs.

Tout commence par un SMS ou un email suspect, proposant de cliquer sur un lien. Ce processus permet aux pirates informatiques de récupérer vos identifiants et données personnelles, qu'ils revendent ensuite sur le Darknet. "L’idéal, c’est de ne pas cliquer sur les liens qui sont proposés et d’aller directement sur le site de la marque pour entrer son identifiant et son mot de passe", explique Luména Duluc, experte en cybersécurité qui précise qu'en utilisant le lien reçu par mail ou SMS, cela donne "volontairement mon identifiant et mon mot de passe à quelqu’un qui n’est pas la marque en question".