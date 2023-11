VIDÉO - Complexe religieux controversé en Ardèche : le réséda, cette plante qui a fait stopper le chantier

L'origine des tensions ? Un centre d'accueil pour pèlerins avec une basilique de 50 m de haut à Saint-Pierre-de-Colombier que la Famille missionnaire de Notre-Dame-des-Neiges (FMND), une communauté catholique traditionaliste, veut faire construire.

Il y a trois semaines, à Saint-Pierre-de-Colombier, la situation dégénère entre religieux et militants écologistes. Après quatre années de batailles, les opposants ont obtenu une première victoire grâce à la présence sur le terrain d'une plante protégée, le réséda de Jacquin. "Le juge judiciaire, il a dit 'on a une plante protégée et il nous manque quelque chose, c'est l'analyse du risque que comporte ce projet comporte sur cette espèce-là'. Ça, on ne l'a pas, personne ne l'a. C'est ça qu'il faut et tant qu'ils ne l'ont pas produit, les travaux sont suspendus", explique Pierre Pantel.