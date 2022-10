Compte formation : le démarchage bientôt interdit

Une dame a reçu treize appels malveillants en une heure, et à chaque fois, pour le compte personnel de formation. Comme elle, nous sommes inondés de mails, SMS et appels frauduleux. Derrière ces propositions se cachent souvent des arnaques. En 2016, Bloctel devait y mettre fin. Son principe, c’est d’inscrire ces coordonnées sur une liste pour ne plus être dérangé. À ce jour, neuf millions de numéros sont répertoriés, mais les appels malveillants continuent.