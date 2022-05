De la fiction à la réalité : ces auteurs meurtriers trahis par... leurs écrits

Professeur et auteur de romans policiers à succès, Liu Yongbiao est arrêté en août 2017 en Chine. La police lui impute alors un quadruple meurtre, datant de 1995 et jusque-là non élucidé. Ce sont les progrès des techniques modernes - notamment des tests ADN - qui ont permis aux forces de l'ordre de remonter jusqu’à l’écrivain. Autre élément significatif, les indices disséminés dans ses propres ouvrages. Dans la préface d'Un douloureux secret, l'auteur avait par exemple exprimé son désir d'écrire un nouveau livre sur une écrivaine séduisante qui échappe à l'arrestation alors qu'elle a commis une série de meurtres. "J'ai eu l'idée après avoir lu quelques romans policiers et regardé des émissions et des films sur le crime", affirmait-il alors.

Dans la soirée du 29 novembre 1995, deux hommes s'étaient enregistrés dans une pension de famille de Huzhou, une localité de l'est de la Chine. Ils avaient alors l'intention de réaliser un cambriolage. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu et le couple de propriétaires, leur petit-fils et un autre client, ont été frappés à mort, à la tête, avec un objet contondant. Plus de 20 ans plus tard, la police chinoise a finalement retrouvé la trace du principal suspect. Au moment de son arrestation, Liu Yongbiao aurait déclaré : "Pendant tout ce temps, j'étais ici à vous attendre". "J'ai attendu ce moment durant 20 ans. Tout cela se termine finalement aujourd'hui. Je suis enfin libéré de cette souffrance mentale", aurait-il également écrit dans une lettre adressée à sa femme, rapporte le site chinois The Paper.

En juillet 2018, l'auteur a été condamné à mort par la justice chinoise. Selon le Daily Mail, il aurait salué cette sentence, ajoutant que son crime était "si cruel" qu'il devrait "mourir 100 fois".