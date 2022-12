Condamné à tort pour viol, la vie brisée de Farid

Farid El Haïry, 41 ans, a été condamné pour viol et agression sexuelle en 2003. Après sa demande de réhabilitation, accompagné de ses avocats, il assiste à l'audience de la Cour de révision. Une audience rare qui se tient devant treize magistrats. Le destin de Farid a basculé à cause de celle que nous appellerons Marie. Elle l'a accusé de viol en 1998 et n'est revenue sur ses déclarations que récemment. Elle s'exprime pour la première fois à la télévision.